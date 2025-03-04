Сенатор США объяснил, кто решит судьбу Украины

Сенатор США Табервилл: РФ и Штаты будут решать судьбу Украины
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Решением судьбы Украины займутся Россия и США
Решением судьбы Украины займутся Россия и США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет принимать участие в решении будущего своей страны, сообщил сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл. По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграют лидеры и представители России и США.

«Зеленский будет играть жестко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это [президент России Владимир] Путин, президент [США Дональд] Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — сказал Табервилл во время эфира на телеканале Newsmax.

Кроме того, американский сенатор добавил, что Евросоюз и Зеленский не находятся в одной команде с администрацией Трампа по вопросам украинского конфликта. Они, по мнению Табервилла, заинтересованы в продолжении боевых действий.

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Украинский лидер Владимир Зеленский не будет принимать участие в решении будущего своей страны, сообщил сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл. По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграют лидеры и представители России и США. «Зеленский будет играть жестко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это [президент России Владимир] Путин, президент [США Дональд] Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — сказал Табервилл во время эфира на телеканале Newsmax. Кроме того, американский сенатор добавил, что Евросоюз и Зеленский не находятся в одной команде с администрацией Трампа по вопросам украинского конфликта. Они, по мнению Табервилла, заинтересованы в продолжении боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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