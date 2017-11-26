Следствие проводит тщательную проверку
Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту трагической гибели жительницы Екатеринбурга в ночь на 26 ноября. Инцидент произошел на Уралмаше в доме № 18а по улице Лукиных. Женщина выпала из открытого окна на четвертом этаже, в это время в квартире находился ее сожитель.
Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть женщины от удара о землю. Сейчас следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе вариант добровольного ухода из жизни.
«Проводим опрос соседей, которые могли стать очевидцами происшествия. Осмотр места происшествия уже проведен», — рассказал «URA.RU» представитель СКР по Свердловской области, подполковник юстиции Александр Шульга.