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26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
10:20  26 ноября 2017 0

Жительница Екатеринбурга выпала из окна четвертого этажа. Следователи рассматривают несколько версий

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следствие проводит тщательную проверкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту трагической гибели жительницы Екатеринбурга в ночь на 26 ноября. Инцидент произошел на Уралмаше в доме № 18а по улице Лукиных. Женщина выпала из открытого окна на четвертом этаже, в это время в квартире находился ее сожитель.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть женщины от удара о землю. Сейчас следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе вариант добровольного ухода из жизни.

«Проводим опрос соседей, которые могли стать очевидцами происшествия. Осмотр места происшествия уже проведен», — рассказал «URA.RU» представитель СКР по Свердловской области, подполковник юстиции Александр Шульга.

Лев Истомин
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