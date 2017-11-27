В Челябинске завершился процесс по делу местного жителя, расчленившего труп своей матери после ее естественной смерти. Несмотря на обвинения сразу по двум уголовным статьям («мошенничество» и «надругательстве над телом умершего»), мужчине удалось избежать тюремного наказания.
В итоге суд приговорил 55-летнего расчленителя к исправительным работам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, после проведения психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, несмотря на наличие у него ряда отклонений.
Как ранее сообщало «URA.RU», 6 июня в одном из районов Челябинска была обнаружена отрезанная голова пожилой женщины. Позже выяснилось, что труп пенсионерки расчленил ее собственный сын. Мужчина хотел скрыть факт смерти женщины, чтобы получать ее пенсию и попался, когда нес в пакете ее голову.