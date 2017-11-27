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Главные новости Челябинской области
17:18  27 ноября 2017 0

Суд пожалел уральца, расчленившего собственную мать. Он попался, когда нес в пакете голову женщины

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Челябинский расчленитель приговорен к исправительным работамФото: depositphotos.com © URA.RU

В Челябинске завершился процесс по делу местного жителя, расчленившего труп своей матери после ее естественной смерти. Несмотря на обвинения сразу по двум уголовным статьям («мошенничество» и «надругательстве над телом умершего»), мужчине удалось избежать тюремного наказания.

В итоге суд приговорил 55-летнего расчленителя к исправительным работам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, после проведения психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, несмотря на наличие у него ряда отклонений.

Как ранее сообщало «URA.RU», 6 июня в одном из районов Челябинска была обнаружена отрезанная голова пожилой женщины. Позже выяснилось, что труп пенсионерки расчленил ее собственный сын. Мужчина хотел скрыть факт смерти женщины, чтобы получать ее пенсию и попался, когда нес в пакете ее голову.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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