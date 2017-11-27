Изобретен телефон, который поможет избавиться от гаджет-зависимости

18:22 27 ноября 2017 0

«Умное» устройство рассчитано на тех, кто не мыслит жизни без гаджетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дизайнер из Австралии Клеменс Шиллингер придумал устройство, которое может помочь преодолеть зависимость от гаджетов. Свое изобретение он назвал Substitute Phone. По форме оно отдаленно напоминает смартфон.

Новый «гаджет» сам ничего не делает. Его единственная функция — это имитация жестов, которые совершают обладатели настоящих смартфонов, пишет канал 360.

В брусок встроены шарики, расположенные в одной линии — по вертикали, горизонтали или диагонали. В зависимости от версии устройства они могут располагаться в разных местах, которые выбраны не случайно. Шарики находятся именно там, где пользователь чаще всего касается пальцем экрана.

Австралийский изобретатель уверен, что человек будет успокаиваться, вращая шарики привычными движениями. Таким образом, зависимость от смартфона в разы уменьшится и будет не так ярко выражена.

«Умное» устройство рассчитано на тех, кто не мыслит жизни без гаджета и постоянно его проверяет, даже если нет никаких уведомлений, сообщений и тем более звонков.

Дата выхода нового «смартфона» пока не сообщается.