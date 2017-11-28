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Главные новости Пермского края
14:43  28 ноября 2017 0

Заявление о банкротстве владельца сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» вернули истцу

Происшествия Колония, хромая лошадь
Экс-владелец сгоревшего ночного клуба задолжал 36 млн рублей по обязательным платежамФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский арбитражный суд вернул налоговикам заявление с требованием признать банкротом экс-директора «Хромой лошади» Анатолия Зака. Бизнесмен задолжал по обязательным платежам 36 млн рублей.

Заявление налоговиков с требованием признать Зака банкротом поступило в Арбитражный суд 22 августа 2017 года. Несколько раз его оставляли без движения, потому что к нему не приложили всех необходимых документов. В понедельник, 27 ноября, заявление было возвращено налоговикам. Мотивировочную часть этого решения на официальном сайте суда пока не опубликовали.

Пожар в «Хромой лошади» произошел 5 декабря 2009 года из-за использования пиротехники в закрытом помещении. В 2013 году совладельца клуба Анатолия Зака приговорили к девяти годам колонии общего режима. Сейчас он отбывает наказание в карельской ИК-7. Несколько раз бизнесмен пытался досрочно выйти на свободу, но суд отказывал ему в УДО.

Анна Белкина
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