В Екатеринбурге начали продавать квартиры на набережной

Новый квартал начнется с 25-этажной высотки
В микрорайоне Академический начались продажи квартир в домах, которые строятся с долевым участием. Новый квартал расположен на набережной реки.
Строительство нового квартала начинается с 25-этажного дома с подземным паркингом. Он будет расположен вблизи перекрестка проспекта Академика Сахарова и ул. В. де Геннина, сообщили в пресс-службе РГС «Академическое». В комплексе предполагается большой выбор жилья различного метража.
Рядом с новым кварталом будет построен деловой центр и разбит Преображенский парк. Квартал планируется с соблюдением основных принципов застройки района: переменная этажность, развитая инфраструктура и уютные дворы, подчеркнули в пресс-службе.