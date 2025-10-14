Состоялся первый рейс из Китая в Европу через Северный морской путь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путь следования судна через российскую Арктику занял 20 дней, сообщили в «Росатоме» (архивное фото)
Путь следования судна через российскую Арктику занял 20 дней, сообщили в «Росатоме» (архивное фото) Фото:

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути состоялся 13 октября: судно прибыло в британский порт Феликстоу после выхода из порта Нинбо 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

«Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Информацию приводит РИА Новости.

В «Росатоме» сообщили, что маршрут через российскую Арктику занял 20 дней — почти в два раза меньше, чем по традиционным южным путям. В компании также отметили, что этот рейс стал важным этапом в развитии Северного морского пути как устойчивого логистического коридора между Европой и Азией.

Контейнеровоз с грузом весом почти 25 тысяч тонн вошел в акваторию Северного морского пути 1 октября. После выгрузки в Великобритании судно направится в другие европейские порты. В «Росатоме» добавили, что развитие Северного морского пути будет способствовать росту мировой торговли и диверсификации транспортных маршрутов.

Ранее Россия и Китай утвердили совместный план по развитию перевозок по этому маршруту. Пресс-служба госкорпорации сообщила, что соглашение о развитии Севморпути и внедрении современных логистических решений было достигнуто 14 октября в Харбине на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути состоялся 13 октября: судно прибыло в британский порт Феликстоу после выхода из порта Нинбо 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома». «Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Информацию приводит РИА Новости. В «Росатоме» сообщили, что маршрут через российскую Арктику занял 20 дней — почти в два раза меньше, чем по традиционным южным путям. В компании также отметили, что этот рейс стал важным этапом в развитии Северного морского пути как устойчивого логистического коридора между Европой и Азией. Контейнеровоз с грузом весом почти 25 тысяч тонн вошел в акваторию Северного морского пути 1 октября. После выгрузки в Великобритании судно направится в другие европейские порты. В «Росатоме» добавили, что развитие Северного морского пути будет способствовать росту мировой торговли и диверсификации транспортных маршрутов. Ранее Россия и Китай утвердили совместный план по развитию перевозок по этому маршруту. Пресс-служба госкорпорации сообщила, что соглашение о развитии Севморпути и внедрении современных логистических решений было достигнуто 14 октября в Харбине на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...