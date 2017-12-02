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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:35  02 декабря 2017 0

«Вообще с ума сходит». Пугачева удивила поклонников слишком откровенным платьем. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Примадонна очередной раз заставила о себе говоритьФото: depositphotos.com © URA.RU

Певица Алла Пугачева надела ультра — короткое платье с лаковыми ботфортами. Совместное фото с Примадонной выложила на странице в Instagram певица Жасмин.

«Неожиданно сошлись с Аллой Борисовной по цветовой гамме», — подписала снимок Жасмин. Исполнительницы оказались одеты в похожие наряды, однако у Примадонны платье было все же короче. Довершали образ высокие блестящие черные сапоги.

Ряд пользователей отметил, что наряд Пугачевой оказался неприлично вызывающим. «Пугачева вообще сходит с ума со своими нарядами, стыдно должно быть, ужас», «Ни вкуса, ничего», «Сзади пионерка, спереди пенсионерка», -возмущались они.

Впрочем, нашлось и немало сторонников «молодежного» наряда певицы: «Красивая Алла, молодец!» «Супер! Алла Борисовна так держать!» «Алла Борисовна, какая вы стройняжка», — с восторгом отметили поклонники.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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