Певица Алла Пугачева надела ультра — короткое платье с лаковыми ботфортами. Совместное фото с Примадонной выложила на странице в Instagram певица Жасмин.
«Неожиданно сошлись с Аллой Борисовной по цветовой гамме», — подписала снимок Жасмин. Исполнительницы оказались одеты в похожие наряды, однако у Примадонны платье было все же короче. Довершали образ высокие блестящие черные сапоги.
Ряд пользователей отметил, что наряд Пугачевой оказался неприлично вызывающим. «Пугачева вообще сходит с ума со своими нарядами, стыдно должно быть, ужас», «Ни вкуса, ничего», «Сзади пионерка, спереди пенсионерка», -возмущались они.
Впрочем, нашлось и немало сторонников «молодежного» наряда певицы: «Красивая Алла, молодец!» «Супер! Алла Борисовна так держать!» «Алла Борисовна, какая вы стройняжка», — с восторгом отметили поклонники.