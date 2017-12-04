Главой Контрольно-счетной палаты Прикамья может стать бывший премьер, а ныне руководитель «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов. Его кандидатуру намерен предложить депутатам Заксобрания губернатор Максим Решетников.
Как стало известно «URA.RU», кандидатуру Тушнолобова краевое Заксобрание рассмотрит уже на ближайшем пленарном заседании, которое пройдет в январе будущего года. Эту информацию подтвердил сам чиновник. «Доверие губернатора много стоит», — прокомментировал он это решение корреспонденту «URA.RU».
На минувшей «пленарке», прошедшей 30 ноября, парламентарии рассмотрели заявления уже бывшего главы КСП Юрия Новоселова и его зама Владимира Шуклецова. Оба попросили уволить их по собственному желанию. Депутаты удовлетворили их просьбу. Чиновники останутся в своих должностях до конца декабря.
Напомним, Геннадий Тушнолобов занимал пост главы краевого правительства с 2013 по 2017 год. После того, как экс-губернатор Виктор Басаргин упразднил должность, премьер-министра региона, Тушнолобов возглавил АО «Корпорация развития Пермского края».