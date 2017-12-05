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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:28  05 декабря 2017 0

Путин подписал закон о блокировке звонков «телефонных террористов»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Глава государства подписал новый закон про сотовую связьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о блокировке звонков «телефонных террористов». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон гласит, что номер абонента, который инициировал рассылку sms-сообщений, должен передаваться оператором сотовой связи в неизменном виде. Также теперь звонки «телефонных террористов» смогут блокировать по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, передает RT.

Ранее полиция раскрыла нелегального оператора сотовой связи, причастного к «лжеминированию» в городах России. А в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказание для «телефонных террористов», согласно которому их смогут лишать свободы на срок до десяти лет.

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Ксения Томашова
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