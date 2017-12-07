Руководители свердловского Заксобрания приняли решение о проведении 19—20 декабря еще одного в 2017 году заседания парламента.
Как сообщил «URA.RU» депутат Вячеслав Вегнер, в повестке дня три главных вопроса. Первый — о внесении поправок в бюджет региона на 2017 год. Областные власти внесут в закон информацию о поступлении в казну дополнительных средств и погашении правительством одного из кредитов.
Второй вопрос — внесение поправок в Избирательный кодекс области. По словам Вячеслава Вегнера, они носят технический характер. Ожидаемый свердловскими элитами законопроект об изменении правил проведения выборов депутатов Екатеринбургской гордумы и главы областного центра в Заксобрание до сих пор не внесен.
Третий законопроект изменяет правила подготовки и утверждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения на территории двух и более муниципальных образований.
Как ранее сообщало «URA.RU», последним в 2017 году должно было стать заседание, состоявшееся 5 декабря. Депутатам объявили, что официальным поводом для такого решения стало выполнение парламентариями намеченного плана законотворческих работ. Помимо этого, от представителей федеральных властей поступила просьба отказаться от обсуждения всех значимых вопросов регионального значения на период выборов президента РФ. Парламентариям сообщили, что в следующий раз они соберутся на пленарное заседание только 20 февраля 2018 года.
Публикация агентства вызвала неожиданный резонанс в Заксобрании. Сначала первые лица парламента выступили с заявлением, что почти трехмесячный перерыв в проведении пленарных заседаний нельзя считать каникулами, так как депутаты продолжат работу с избирателями и в профильных комитетах. В качестве следующего шага они назначили еще одно заседание перед Новым годом. «Вас проклинают многие депутаты, которым теперь придется менять предновогодние планы», — признается один из парламентариев.
Представители областной власти предупреждают депутатов, что им, возможно, придется собраться еще на одно внеочередное заседание в конце декабря. Парламентарии также выражают по этому поводу крайнее недовольство.