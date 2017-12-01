Уже Новый год: депутаты уйдут с работы 5 декабря, вернутся 20 февраля

09:22 01 декабря 2017 2

На три месяца региональную политику полностью вытеснит федеральная Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области уйдет на зимние каникулы раньше намеченного срока. Руководители регионального парламента отменили ранее запланированное на 19—20 декабря заседание. Согласно откорректированному графику, депутаты соберутся в последний раз в уходящем году 5 декабря, чтобы затем взять почти трехмесячную паузу и открыть весеннюю сессию лишь 20 февраля.

«В ближайшие месяцы для страны будет единственная доминанта — фигура Владимира Путина» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несколько парламентариев пояснили корреспонденту «URA.RU», что в качестве официального повода для принятия такого решения называется стопроцентное выполнение плана законотворческих работ. Больше заняться народным избранникам в ближайшее время будет нечем. Но реальная причина носит политический характер. По версии опрошенных агентством парламентариев, Кремль настоятельно рекомендовал регионалам отложить рассмотрение всех принципиальных вопросов на весну следующем года: «В ближайшие 2-3 месяца на повестке дня будут только выборы президента РФ. Владимир Путин будет выступать с ключевыми инициативами. Все наши темы, особенно потенциально конфликтные, будут перебивать эту повестку. Поэтому на это время мы ложимся на дно».

В связи с этим представителям свердловских элит приходится на ходу изменять свои планы. В частности, официально отложено на весну рассмотрение поправок в Избирательный кодекс, изменяющих правила проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму. Как ранее сообщало «URA.RU», они предусматривают формирование 25% состава муниципального парламента из участников предвыборных партийных списков и на 75% из одномандатников. Реализацию этой схемы анонсировал еще в сентябре 2017 году первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.

Ключевые законопроекты для мэрии Екатеринбурга отложены. Их воплощение переносится на 2019 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако глава региона Евгений Куйвашев не стал подписывать законопроект. Он настаивает на избрании всех городских депутатов по одномандатным округам. Предполагается, что в феврале документ в предложенной им редакции все-таки поступит в Заксобрание. Но реализовать его будет сложно. У областных и городских властей останется не более трех месяцев на принятие проекта закона в областном парламенте, одобрение реформы в городской думе, внесение и регистрацию необходимых поправок к Уставу Екатеринбурга. Если уложиться до дня объявления городских выборов не удастся, то дума будет сформирована на действующих условиях — 50% достанется одномандатникам, 50% — списочникам.

Придется подождать еще год исполнения данных Владимиром Тунгусовым обещаний екатеринбургским чиновникам и предпринимателям. Источники «URA.RU» в областных структурах власти утверждают, что на днях губернатору Евгению Куйвашеву был представлен проект закона о возвращении администрации областного центра очередной части полномочий. В частности, они должны были получить право определять нормативы градостроительного проектирования и стандарты градостроительной деятельности. В случае подписания и принятия документа в декабре был шанс передать полномочия муниципальным властям уже в ближайшее время. Но его рассмотрение также отложено до конца первого квартала 2018 года. Вступит в силу закон в лучшем случае в 2019 году.

Областным властям придется отказаться и от некоторых громких политических проектов. Под сомнение поставлено проведение на выборах президента очередной предвыборной лотереи. Аналогичный проект был реализован окружением Владимира Тунгусова на выборах губернатора для поднятия явки избирателей. Планировалось, что накопленный опыт будет использован и в марте 2018 года. Однако проект, скорее всего, будет закрыт в связи тем, что он будет отвлекать избирателей от восприятия тезисов предвыборной программы Владимира Путина.

Политтусовка обсуждает референдум о переименовании области, но ему вряд ли суждено сбыться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналогичная угроза нависла над обсуждавшейся в последние дни областными властями идеей о совмещении президентских выборов с референдумом о переименовании Свердловской области. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он заявил «URA.RU», что помимо повышения явки на выборах президента инициатива поможет достойно подготовиться к приезду в область летом 2018 года патриарха Кирилла. Планируется, что глава РПЦ примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая II. «Историки считают, что именно Яков Свердлов отдал приказ о расстреле царской семьи. И было бы логично, если бы к визиту патриарха наш регион избавился в своем названии от фамилии организатора цареубийства», — заявил парламентарий «URA.RU».

Представитель областных властей сообщил агентству, что идея получила живой отклик среди чиновников. Свердловские випы начали составлять планы по ее реализации. Но затея обречена на неудачу. Специализирующийся на избирательном законодательстве юрист пояснил, что решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума принимается Законодательным собранием. Депутаты смогут сделать это не ранее 20 февраля. После этого сторонникам плебисцита нужно будет успеть собрать более 60 тысяч подписей в поддержку инициативы, сдать их на проверку в Облизбирком и добиться принятия региональным парламентом решения о назначении референдума. За неполный месяц это будет сделать технически нереально. Помимо этого, к смешению президентской повестки с темой расстрела царя могут настороженно отнестись в Москве.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что решение отложить эти и некоторые другие важные для региона вопросы и проекты до окончания президентских выборов является более чем резонным. «В ближайшие месяцы для всей страны будет единственная доминанта — фигура Владимира Путина. С его подачи федеральный центр будет выступать с большим числом патерналистских инициатив, направленных на повышение социальных гарантий население. Необходимо, чтобы эти инициативы в нужном свете доходили до избирателей. Другие информационные сигналы в этой схеме будут избыточными», — уверен эксперт.