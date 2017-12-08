«Единую Россию» в Югре возглавил миллиардер из списка Forbes

В обновленный состав политсовета регионального отделения «Единой России» в ХМАО включен экс-сенатор Совета Федерации и миллиардер из списка Forbes Виктор Пичугов. Как сообщил «URA.RU» в пятницу, 8 декабря, источник внутри партии, соответствующее решение уже принято единороссами кулуарно и будет озвучено и утверждено во время конференции, которая проходит в эти минуты в Ханты-Мансийске.
«Виктор Александрович решил вернуться в политику. У него в округе еще остались коммерческие интересы», — комментирует решение собеседник агентства.
Также, по неофициальным данным, по итогам конференции из состава политсовета выведут четырех руководителей первичных отделений и введут трех новых. Их имена собеседник не уточнил.
Виктор Пичугов оставил пост сенатора Совета Федерации в 2015 году. Источники агентства связывали это решение с проблемами при совмещении бизнес-интересов и деятельности на государственном посту. Пичугов являлся самым богатым российским сенатором — за 2014 год его доход составил 363,5 млн рублей.
В условиях деофшоризации российской экономики и ужесточения правил на владение собственностью за рубежом выходец из Югры оказался перед выбором — либо работа на общественной должности, либо личное благосостояние.Тогда Пичугов выбрал второе.