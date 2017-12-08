22:49 08 декабря 2017 0

Россия вкладывает огромные средства в вооружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия в кратчайшие сроки введет в строй более мощное оружие, позволяющие компенсировать выход Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такие намерения Пентагон обосновывает нарушениями, которые якобы имеют место со стороны России — при этом уже традиционно не представляя доказательств.

По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, технические возможности Минобороны позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие, пишет «Лента.ру». Договор, по мнению Бондарева, является гарантией хотя бы частичного сдерживания ряда угроз от потенциального противника. Один раз он уже спас мир от катастрофы.

РФя будет в полной мере соблюдать положения Договора о ликвидации ракет дальней и средней дальности (ДРСМД), пока эти положения соблюдают США. Москва также готова вести диалог по накопившимся вокруг него проблемам. Однако ультиматумы, равно как военно-политическое и санкционное давление на страну со стороны Вашингтона неприемлемы, цитирует заявление российского МИДа « Федеральная служба новостей».

Бессрочный договор РСМД подписан в Вашингтоне в 1987 году. Согласно документу, странам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров.