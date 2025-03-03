CNN: Трамп готовится к встрече с Путиным ускоренными темпами

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Подготовка к встрече Путина и Трампа ускоряется после визита Зеленского в Вашингтон
Подготовка к встрече Путина и Трампа ускоряется после визита Зеленского в Вашингтон Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Подготовка к предстоящей личной встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом идет ускоренными темпами. Об этом сообщают американские СМИ.

«В частном порядке говорится, что подготовка к саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — отмечает телеканал CNN. Подчеркивается, что недавние разногласия между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским могли быть спланированы администрацией США для дискредитации последнего и его отстранения от переговоров по конфликту на Украине.

Трамп и Зеленский встретились 28 февраля в Белом Доме в Вашингтоне. На этих переговорах глава США несколько раз сыронизировал над видом украинского лидера и назвал его «глупым президентом». После того как Зеленский заявил о необходимости продолжать украинский конфликт, Трамп вынудил его покинуть Овальный кабинет.

Ранее, 12 февраля, Путин и американский президент провели телефонный разговор длительностью 1,5 часа. В ходе него они обсудили несколько вопросов, в частности — урегулирование украинского конфликта и визит последнего в Москву.

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Подготовка к предстоящей личной встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом идет ускоренными темпами. Об этом сообщают американские СМИ. «В частном порядке говорится, что подготовка к саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — отмечает телеканал CNN. Подчеркивается, что недавние разногласия между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским могли быть спланированы администрацией США для дискредитации последнего и его отстранения от переговоров по конфликту на Украине. Трамп и Зеленский встретились 28 февраля в Белом Доме в Вашингтоне. На этих переговорах глава США несколько раз сыронизировал над видом украинского лидера и назвал его «глупым президентом». После того как Зеленский заявил о необходимости продолжать украинский конфликт, Трамп вынудил его покинуть Овальный кабинет. Ранее, 12 февраля, Путин и американский президент провели телефонный разговор длительностью 1,5 часа. В ходе него они обсудили несколько вопросов, в частности — урегулирование украинского конфликта и визит последнего в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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