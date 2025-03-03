CNN: Трамп готовится к встрече с Путиным ускоренными темпами

Подготовка к предстоящей личной встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом идет ускоренными темпами. Об этом сообщают американские СМИ.
«В частном порядке говорится, что подготовка к саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — отмечает телеканал CNN. Подчеркивается, что недавние разногласия между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским могли быть спланированы администрацией США для дискредитации последнего и его отстранения от переговоров по конфликту на Украине.
Трамп и Зеленский встретились 28 февраля в Белом Доме в Вашингтоне. На этих переговорах глава США несколько раз сыронизировал над видом украинского лидера и назвал его «глупым президентом». После того как Зеленский заявил о необходимости продолжать украинский конфликт, Трамп вынудил его покинуть Овальный кабинет.
Ранее, 12 февраля, Путин и американский президент провели телефонный разговор длительностью 1,5 часа. В ходе него они обсудили несколько вопросов, в частности — урегулирование украинского конфликта и визит последнего в Москву.
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