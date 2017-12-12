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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:26  12 декабря 2017 4

В Екатеринбурге погас Вечный огонь. ФОТО

Вечный огонь в Екатеринбурге был зажжен в 1959 годуФото: Личная страница Андрея Альшевских в Facebook

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских разместил фото Вечного огня в Екатеринбурге, который не горит. Народный избранник уже обратился по этому поводу к властям города.

Андрей Альшевских написал: «Из машины увидел, что Вечный огонь погас. Дошел, убедился, что действительно так. Кто-нибудь из мэрии, примите меры, пожалуйста. Газом сильно пахнет».

В отделе по работе со средствами массовой информации администрации города Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что «в данный момент на площадь Коммунаров выехали представители коммунальных служб, чтобы проверить, горит ли Вечный огонь».

Фото: страница Андрея Альшевских в Facebook

Ольга Кулакова
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