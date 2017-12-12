Вечный огонь в Екатеринбурге был зажжен в 1959 году
Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских разместил фото Вечного огня в Екатеринбурге, который не горит. Народный избранник уже обратился по этому поводу к властям города.
Андрей Альшевских написал: «Из машины увидел, что Вечный огонь погас. Дошел, убедился, что действительно так. Кто-нибудь из мэрии, примите меры, пожалуйста. Газом сильно пахнет».
В отделе по работе со средствами массовой информации администрации города Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что «в данный момент на площадь Коммунаров выехали представители коммунальных служб, чтобы проверить, горит ли Вечный огонь».