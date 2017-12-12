Ямальцам-нарушителям «прописали» 7400 часов обязательных работ

15:41 12 декабря 2017 0

Обязательные общественные работы получают все большее распространение в качестве административного наказания Фото: Кинофонд/кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

За различные административные правонарушения жители ЯНАО получили в этом году 7400 часов обязательных работ в пользу общества. Этому наказанию подверглись 257 нарушителей, сообщили «URA.RU» в управлении МВД России по ЯНАО.

По данным полицейских, это не рекордное количество часов. Так, в Москве одна только скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян получила в качестве наказания более 500 часов обязательных работ. Основной вид нарушений, которые нарушители на Ямале вынуждены отрабатывать, — неуплата или несвоевременная оплата (свыше двух месяцев) административных штрафов. Неуплата штрафа чревата не только его двукратным повышением, но и административным арестом на срок до 15 суток либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Обязательные работы впервые введены в российском законодательстве Уголовным кодексом в 1996 году. Применяться они начали в виде уголовного наказания только с 2005 года. В качестве наказания по административным делам обязательные работы стали применяться после массовых митингов, сопровождавших парламентские и президентские выборы в 2012 году. Но основное количество наказаний в виде обязательных работ применяется за невыполнение иных административных наказаний, например, неуплату штрафа, согласно ст. 20.25 КоАП.