05:02 13 декабря 2017 0

Газовый хаб в Баумгартене, где произошла авария — самый крупный в Европе Фото: Marco Ferraglioni‏ / Twitter

Газопроводы, по которым топливо поставляется в Италию, Германию и Венгрию, восстановят свою работу в ближайшие часы. Такое решение приняли специалисты Национального газотранспортного оператора Австрии Gas Connect Austria после консультаций с пожарными службами и полицией.

Как сообщает «Экономика сегодня», будут перезапущены газопроводы Trans-Austria Gasleitung в Италию, West-Austria Gasleitung в Германию, Hungaria-Austria Gasleitung в Венгрию. Сейчас причина пожара и взрыва на газораспределительной станции в Баумгартене выясняется. По одной из версий, ЧП стало возможным из-за технических неполадок, передает Nаtion News.

Напомним, взрыв на ГРС компании OMV произошел утром во вторник, 12 декабря. По уточненным данным один человек погиб, еще более 20 получили травмы. По информации RT, версия теракта полностью исключается. Несмотря на временное отключение газопроводов, потребители не должны были почувствовать перебоев, так как на местах произошло переключение на питание сетей из хранилищ.