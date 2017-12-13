Мэрия Москвы призвала прокуратуру помешать акции депутата Яшина

20:25 13 декабря 2017 0

В столичном департаменте считают, что Яшин организует митинг под видом праздника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия Москвы попросила столичную прокуратуру вынести официальное предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину. С таким обращением в надзорное ведомство обратился департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Причина — несогласованный митинг, который политик якобы планирует провести под видом районного праздника.

ТАСС пишет, что Яшин 24 декабря организует в Лермонтовском сквере «День свободных выборов». Политик организовал мероприятие после того, как руководитель Красносельского района Москвы Наталья Мамонова была освобождена от занимаемой должности. Блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к акции.

Первый заместитель руководителя департамента Василий Олейников сообщил в письме прокурору Владимиру Чурикову, что акция Яшина не согласовывалась с администрацией. «Учитывая изложенное, прошу вынести организатору официальное предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства», — говорится в официальном письме Чурикову.

Кроме того, столичный департамент направил главе совета муниципальных депутатов Красносельского района официальное письмо с разъяснением порядка проведения культурно-массовых мероприятий в Москве.