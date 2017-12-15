Депутаты Верхотурской городской думы не смогли с первого раза избрать себе спикера. Как сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте, на этот пост было выдвинуто 2 кандидата — экс-глава города Александр Зыков и депутат Игорь Комарницкий.
Первый из них набрал 7 голосов, второй — 5 голосов. Для победы кандидатам требовалось заручиться поддержкой как минимум 9 коллег. Заседание, на котором будут проведены повторные выборы, пока не назначено.
Пост спикера Верхотурья освободился 18 октября, когда возглавлявший гордуму Алексей Лиханов принял решение участвовать в конкурсе на избрание главы города. Обязанности спикера с этого дня исполняет депутат Сергей Миронов.
6 декабря Лиханов был избран первым за последние 12 лет «сильным» мэром. Ранее действовавшая в городе «двуглавая» система управления ликвидирована.
В августе этого года городская дума после многолетнего внутреннего конфликта впервые консолидировано выступила за отставку с поста сити-менеджера Василия Сизикова. Депутаты обвинили чиновника в массовых нарушениях при строительстве дорог и срыве подготовки к зимнему сезону. Против отставки проголосовало всего два человека.