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Главные новости Свердловской области
13:40  15 декабря 2017 0

В Духовном центре Урала возобновился политический кризис. Бывшие союзники нашли повод для конфликта

Клипарт, значки, туризм, верхотурье, путешествие
В Верхотурье начался новый раунд политических боевФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Депутаты Верхотурской городской думы не смогли с первого раза избрать себе спикера. Как сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте, на этот пост было выдвинуто 2 кандидата — экс-глава города Александр Зыков и депутат Игорь Комарницкий.

Первый из них набрал 7 голосов, второй — 5 голосов. Для победы кандидатам требовалось заручиться поддержкой как минимум 9 коллег. Заседание, на котором будут проведены повторные выборы, пока не назначено.

Пост спикера Верхотурья освободился 18 октября, когда возглавлявший гордуму Алексей Лиханов принял решение участвовать в конкурсе на избрание главы города. Обязанности спикера с этого дня исполняет депутат Сергей Миронов.

6 декабря Лиханов был избран первым за последние 12 лет «сильным» мэром. Ранее действовавшая в городе «двуглавая» система управления ликвидирована.

В августе этого года городская дума после многолетнего внутреннего конфликта впервые консолидировано выступила за отставку с поста сити-менеджера Василия Сизикова. Депутаты обвинили чиновника в массовых нарушениях при строительстве дорог и срыве подготовки к зимнему сезону. Против отставки проголосовало всего два человека.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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