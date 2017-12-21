10:56 21 декабря 2017 0

Рассказы о происходящем в школах вызывают бурную реакцию пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» особенно популярным стал пост о наглых детях. Анонимный автор со ссылкой на знакомую, которая работает в школе, раскритиковал современных школьников.

«Никакого воспитания, никакой культуры, родители не умеют или не хотят воспитывать. Все воспитываются через смартфон, в ВК и интернете. С начальных классов хамят, врут. Не слушаются», — пишет автор.

Пермяки устроили горячий спор о том, какие на самом деле современные школьники Скриншот страницы группы «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте»

Сообщение собрало тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев. Большинство комментаторов поддержали автора: «Работать надо с детьми своими. Учить их добру, а не кляузам»; «О чем говорить, если взрослые считают, что учитель обязан всем и все»; «Раньше к учителям гораздо больше уважения было»; «Идиотов среди учеников всегда хватало и сейчас хватает»; «По попе давать просто надо иногда»; «Камеры в каждый класс с онлайн-просмотром».

Однако некоторые пермяки все же заступились за детей: «То же самое про нас говорили наши бабушки и дедушки»; «Так говорят про каждое поколение»; «Очень много хороших детей. С ними и поговорить можно, и договориться».

В ноябре ажиотаж в соцсетях вызвала история учительницы (тоже анонимная), которая пожаловалась, что в школе ее фактически лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности. Педагога даже не обслуживают в столовой.