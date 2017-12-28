Составлен рейтинг самых бесполезных изобретений 2017 года. ВИДЕО

02:23 28 декабря 2017 0

«Новинка» от Amazon — почтовые ящики для доставки посылок — разместилась на второй позиции Фото: Amazon.com

Эксперты американского портала о науке и технологиях Gizmodo представили топ-10 самых ненужных изобретений уходящего года. В списке оказались не только новинки, без которых человечество может спокойно обойтись, но и откровенно странные предложения.

Лидером в списке самых бестолковых разработок 2017 года стала соковыжималка от компании Juicero. Как сообщает портал Nation News, спорное изобретение стоимостью 700 долларов служит для «более эффективного» выжимания сока из пакетов с фруктовым пюре, которые эта же компания и производит. Интернет-пользователи по всему миру отметили бесполезность соковыжималки, заявив, что с выдавливанием сока в стакан и руками могут справиться не хуже.

Вторую строчку в рейтинге заняла разработка компании Bodega: создатели предложили установить в домах автоматические киоски с товарами разных видов, от соли до стирального порошка. Тройку лидеров замкнула «палатка-антистресс». По словам разработчиков, она спасет офисных работников от перенапряжения, но пользователи сети не увидели в изобретении ничего нового: многие объективно заметили, что идея принести палатку на работу не может считаться настоящим стартапом.

Также в списке было много «изобретений», новизна которых вызывает сомнение. Например, проект «Соседи», представляющий из себя сервис по поиску и заселению людей в коммунальные квартиры, многоместный городской транспорт Lyft Shuttle, в народе уже давно считающийся автобусом, а также почтовые ящики от Amazon.