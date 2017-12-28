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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:01  28 декабря 2017 2

Уральский завод разработал ручки, помогающие забеременеть

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, узи, беременная, живот беременной, беременная женщина, пособие по беременности, Декрет
В исследованиях примут участие более 100 семейных парФото: depositphotos.com © URA.RU

На новоуральском заводе «Медсинтез» выпустили тестовую серию шприц-ручек с препаратом, который применяют при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Он используется для стимуляции развития яйцеклеток.

Объем картриджа шприца-ручки составляет 1,5 мл — этого достаточно, чтобы сделать несколько инъекций для стимуляции развития собственных яйцеклеток у пациентки, цитирует ТАСС гендиректора завода Алексея Подкорытова.

Новые изделия с отечественным лекарственным средством станут еще одним импортозамещающим проектом, реализованном на заводе. На предприятии уже налажено производство инсулина в форме шприц-ручек. Раствор предназначен для подкожного введения. Пока препарат проходит клинические испытания. В заключительном этапе исследования примут участие более 100 семейных пар.

Юрий Викторов
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