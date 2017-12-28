На «ВИЗ-Стали» под Новый год наградили лучшую бригаду

12:41 28 декабря 2017 0

Лучшая заводская бригада получила премии Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На «ВИЗ-Стали» (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участка по производству газа электроцеха. Соревнование бригад продолжалось три месяца и состояло из двух этапов.

«Первый этап — теоретическая подготовка. Рабочие прошли тестирование. Второй этап был практическим. Конкурсанты на компьютерных симуляторах выполняли задания по запуску линии риформинга. Это и было целью конкурса — повышение знаний рабочими технологии получения водорода методом парового риформинга», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ВИЗ-Стали.

Лучшей стала четвертая бригада: аппаратчики конверсии Дмитрий Ярин и Павел Валевин, машинисты компрессорных установок Евгений Кисаев и Алексей Меньшиков. Победители получили дипломы и премии.