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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:41  28 декабря 2017 0

На «ВИЗ-Стали» под Новый год наградили лучшую бригаду

Лучшая заводская бригада получила премииФото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На «ВИЗ-Стали» (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участка по производству газа электроцеха. Соревнование бригад продолжалось три месяца и состояло из двух этапов.

«Первый этап — теоретическая подготовка. Рабочие прошли тестирование. Второй этап был практическим. Конкурсанты на компьютерных симуляторах выполняли задания по запуску линии риформинга. Это и было целью конкурса — повышение знаний рабочими технологии получения водорода методом парового риформинга», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ВИЗ-Стали.

Лучшей стала четвертая бригада: аппаратчики конверсии Дмитрий Ярин и Павел Валевин, машинисты компрессорных установок Евгений Кисаев и Алексей Меньшиков. Победители получили дипломы и премии.

Александр Лукманов
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