16:29 28 декабря 2017 8

Бузову раскритиковали в комментариях Фото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова снова оказалась под шквалом критики. На этот раз пользователи обрушились на нее из-за фотографии, где Бузова запечатлена в новом пальто с меховым воротником: артистка рекламировала интернет-магазин.

«С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну… Надеюсь, на искусственном меху… Зверьков не жалко? Сейчас в моде шубы из искусственного меха. Пожалейте природу уже в конце-то концов!» — комментируют запись в Instagram подписчики Бузовой.

Не понравилось защитникам природы и заявление Бузовой о снежной погоде в Москве, передает телеканал 360. «Сбрендила уже совсем со своей рекламой, какой, нафиг, снег? На улице уже почти трава зеленеет, а у нее снежок… Зонт рекламь, ололо, блин», — удивились пользователи соцсети.

Несмотря на негатив и спам в комментариях, нашлись и те, кто осыпал звезду «Дома-2» комплиментами, отмечает Nation News. Фанаты похвалили не только пальто, которое Бузовой к лицу, но и ее новую прическу.

Ранее Ольга Бузова удивила подписчиков новым цветом волос. Как писало «URA.RU», она покрасила некоторые пряди в синий цвет. Многие назвали эксперимент теледивы безвкусицей и посоветовали ей вернуть натуральный цвет волос.