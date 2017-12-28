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29 декабря 2017
28 декабря 2017
16:29  28 декабря 2017 8

«С себя кожу сдери и сфоткайся». Бузова попала под шквал критики из-за мехового воротника

Бузову раскритиковали в комментарияхФото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова снова оказалась под шквалом критики. На этот раз пользователи обрушились на нее из-за фотографии, где Бузова запечатлена в новом пальто с меховым воротником: артистка рекламировала интернет-магазин.

«С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну… Надеюсь, на искусственном меху… Зверьков не жалко? Сейчас в моде шубы из искусственного меха. Пожалейте природу уже в конце-то концов!» — комментируют запись в Instagram подписчики Бузовой.

Не понравилось защитникам природы и заявление Бузовой о снежной погоде в Москве, передает телеканал 360. «Сбрендила уже совсем со своей рекламой, какой, нафиг, снег? На улице уже почти трава зеленеет, а у нее снежок… Зонт рекламь, ололо, блин», — удивились пользователи соцсети.

Несмотря на негатив и спам в комментариях, нашлись и те, кто осыпал звезду «Дома-2» комплиментами, отмечает Nation News. Фанаты похвалили не только пальто, которое Бузовой к лицу, но и ее новую прическу.

Ранее Ольга Бузова удивила подписчиков новым цветом волос. Как писало «URA.RU», она покрасила некоторые пряди в синий цвет. Многие назвали эксперимент теледивы безвкусицей и посоветовали ей вернуть натуральный цвет волос.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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