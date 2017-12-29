Преемник Шакро Молодого принял общак

17:59 29 декабря 2017 1

Врио стал «законник» Василий Христофоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У воровского мира России появился новый держатель общака. Им стал Василий Христофоров (Вася Воскрес), правда на правах и. о. Он заменил на посту арестованного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее об этом сообщал «Росбалт», а теперь информацию подтвердил «Прайм крайм». По сведениям агентства, к Христофорову уже потянулись воровские делегации с просьбами. Сопровождает Васю Воскреса другой вор в законе — Мераб Гогия.

«После определенных раздумий Воскрес дал согласие на роль временного преемника. Он сейчас стал и. о. „вора в законе №1“. И этот статус определенно сохранится за ним до тех пор, пока Шакро не отправится в колонию. А вот удастся ли потом Воскресу остаться „боссом всех боссов“ — большой вопрос», — пишет «Росбалт» со ссылкой на неназванные источники.

Шакро был арестован в 2016 году по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владельца столичного ресторана. По итогам 2017 года этот скандал вошел в десятку самых заметных коррупционных дел. Высокие чины в СКР пытались прикрыть вора и сами были арестованы.