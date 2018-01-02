Неожиданный «подарок» получил на новый год автолюбитель из Челябинска. Из окна общежития на его машину скинули телевизор. Бытовая техника пробила заднее стекло автомобиля и разрушила планшет, который лежал в салоне. Владелец написал заявление в полицию, но хулиганов пока не нашли.
Новый год в итальянских традициях встречали 1 января в Ленинском районе на улице Новороссийской. Как рассказал порталу 74.ru владелец пострадавшего автомобиля Андрей, он приехал в гости к знакомым и оставил машину возле общежития. «Утром мне сказали, что разбито стекло. Подумал, что пытались обворовать. Выхожу, а там „картина маслом“», — сетует автомобилист.
По предположению владельца машины, кому-то из жителей дома не понравилась новогодняя программа, и он таким способом решил выразить свой протест. При этом Андрей удивляется тому, как «четко вошел в салон» телевизор.
Мужчина на место ЧП вызвал полицию и дал показания, но установить виновников пока не удалось. Пострадавший отмечает, что восстановить заднее стекло до окончания праздников теперь будет проблематично, так как автосалоны не работают. «У меня было хорошее стекло с шелкографией, вместе с установкой оно бы стоило около пяти тысяч рублей, пока обойдусь обычным стеклом», — переживает автомобилист.