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Главные новости Свердловской области
15:22  05 января 2018 0

Главный связной свердловских правозащитников отмечает юбилей

20 лет институту уполномоченного по правам человека в СО. Екатеринбург, вахрушев виктор, деменева анна
Снимки и сообщения от Виктора Вахрушева регулярно появляются в СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев отмечает 60-летний юбилей. Он отвечает за взаимодействие омбудсмена со СМИ на протяжении последних 16 лет и, одновременно, курирует вопросы коренных народов Урала и защиты прав лиц без определенного места жительства.

Виктор Вахрушев широко известен в журналистских кругах региона, регулярно сообщает «URA.RU» и другим изданиям о тревожных сигналах в свердловских исправительных колониях, реальных проблемах жителей Урала и важных правозащитных тенденциях. Его фотографии из рабочих поездок часто появляются в СМИ, а также были выставлены в резиденции губернатора и в Ельцин Центре.

В ноябре «URA.RU» опубликовало интервью со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой, которая также занимает пост уже 16 лет. «У аппарата уполномоченного нет ничего, что есть у силового блока или провластных структур, поэтому для нас работа с прессой — это не PR, не новости, а один из важнейших механизмов защиты прав человека. Работа у нас сложная, аппарат все время занят проблемами людей, и Виктору Алексеевичу удается быть душой нашего коллектива. Желаю ему оставаться таким же творческим человеком, которому все интересно и важно. Ценить семью и свое дело», — заявила Татьяна Мерзлякова «URA.RU».

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Виктор Вахрушев оказал большое влияние на развитие уральской журналистики, продемонстрировав стандарт работы пресс-секретаря, который оперативно реагирует на запросы СМИ и всегда готов поддержать развитие темы. Кроме того, он стал родоначальником династии: трое его детей закончили факультет журналистики Уральского федерального университета и работали в ведущих изданиях региона.

Виктор Алексеевич Вахрушев родился в 1957 году в совхозе Полтавский Челябинской области. Во время учебы в школе увлекся фотографией и закончил кино-фото отделение Московского заочного народного университета искусств. Во время службы в армии его снимки выходили в военных газетах, а после «дембеля» он поступил в Уральский государственный университет имени А.М. Горького на факультет журналистики. Он работал в молодежной газете «На смену» и стал ответственным секретарем издания, позже перешел на аналогичную должность в журнал Минсельхоза РСФСР «Уральские Нивы». Работал в команде Уральского регионального движения «Наш дом — наш город».

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Алексеевичу здоровья, процветания и новых успехов в правозащитном поле.

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