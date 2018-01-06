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07 января 2018
06 января 2018
17:30  06 января 2018 4

Звезда «Дом-2» из Екатеринбурга похвасталась подарком за 4,5 миллиона. ФОТО

По словам бывшей участницы телестройки, презент довел ее до слезФото: соцсети

Экс-участница шоу «Дом-2» из Екатеринбурга Варвара Третьякова, которая несколько месяцев назад вышла замуж, показала подписчикам Porsche Cayenne, который ей подарил на Новый год супруг. По словам звезды телестройки, она была очень растрогана дорогим подарком.

Презент «довел до слез…. счастья», — написала она в соцсети. По оценке пользователей, машина стоит порядка 4,5 миллионов рублей. Девушка призналась, что подарок стал для нее неожиданностью. Подписчики в комментариях написали, что такой подарок любую бы довел до слез.

Виктор Жуков
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