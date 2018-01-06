17:30 06 января 2018 4

По словам бывшей участницы телестройки, презент довел ее до слез Фото: соцсети

Экс-участница шоу «Дом-2» из Екатеринбурга Варвара Третьякова, которая несколько месяцев назад вышла замуж, показала подписчикам Porsche Cayenne, который ей подарил на Новый год супруг. По словам звезды телестройки, она была очень растрогана дорогим подарком.

Презент «довел до слез…. счастья», — написала она в соцсети. По оценке пользователей, машина стоит порядка 4,5 миллионов рублей. Девушка призналась, что подарок стал для нее неожиданностью. Подписчики в комментариях написали, что такой подарок любую бы довел до слез.