Бузова напугала фанатов снимком под капельницей. ФОТО

Звезда переутомилась из-за насыщенного графика
Звезда «Дом-2» Ольга Бузова после жалоб на жар, слабость и боль в теле показала фотографию с капельницей в руке. Кадр вызвал беспокойство у фанатов.
По одной из версий, речь может идти о переутомлении, передает Life.ru. Графики певицы расписаны на месяцы вперед, и это могло сказаться на ее здоровье. Девушка также успевает сниматься в телепередачах, создавать клипы и давать интервью.
Певица могла обратиться к врачам от переутомления
Как писали «Аргументы недели», ранее столичный предприниматель завалил квартиру Ольги Бузовой розами и пригласил ее на свидание. Известно, что поклонника Ольги зовут Михаил, он владелец финансовой корпорации, ему 35 лет и он не был женат. Мужчина преподнес певице целый грузовик цветов.