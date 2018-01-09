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09 января 2018
14:11  09 января 2018 0

Бузова напугала фанатов снимком под капельницей. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Звезда переутомилась из-за насыщенного графикаФото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Звезда «Дом-2» Ольга Бузова после жалоб на жар, слабость и боль в теле показала фотографию с капельницей в руке. Кадр вызвал беспокойство у фанатов.

По одной из версий, речь может идти о переутомлении, передает Life.ru. Графики певицы расписаны на месяцы вперед, и это могло сказаться на ее здоровье. Девушка также успевает сниматься в телепередачах, создавать клипы и давать интервью.

Певица могла обратиться к врачам от переутомления
Фото: Instagram Ольги Бузовой

Как писали «Аргументы недели», ранее столичный предприниматель завалил квартиру Ольги Бузовой розами и пригласил ее на свидание. Известно, что поклонника Ольги зовут Михаил, он владелец финансовой корпорации, ему 35 лет и он не был женат. Мужчина преподнес певице целый грузовик цветов.

Виктор Жуков
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