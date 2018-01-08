У Бузовой появился богатый ухажер. ФОТО

Ольга Бузова обзавелась новым богатым поклонником. Столичный предприниматель завалил квартиру телеведущей и певицы розами и пригласил ее на свидание.
Известно, что поклонника Ольги зовут Михаил, он владелец финансовой корпорации, ему 35 лет и он не был женат, пишет «Газета DAILY». Щедрый подарок бизнесмена поразил не только саму Бузову, но и ее команду. Как рассказал порталу «СтарХит» пиар-агент певицы, Михаил преподнес Ольге целый грузовик цветов. В квартиру певицы цветы доставляли тайно. Всего получилось 33 букета по 100 роз.
Певица, обнаружив в квартире настоящую оранжерею, выложила фото в Instagram, сопроводив пост подписью: «Давно не видела такой красоты».
Новый поклонник уже пригласил Бузову на свидание, и она ответила согласием. Сейчас певица намерена узнать бизнесмена получше, и, возможно, тогда ее личная жизнь наладится, отмечают друзья Ольги.