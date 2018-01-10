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Главные новости Свердловской области
12:30  10 января 2018 1

В Екатеринбурге под давлением горожан власти почистили памятник погибшим в Великой Отечественной. ФОТО

По правилам, уборка мемориальных комплексов предусмотрена дважды в годуФото: Василий Рыбаков

В Екатеринбурге началась уборка снега на мемориале уралмашевцев, погибших в 1941—1945 годах. Мемориал был открыт в 1968 году на центральной площади Орджоникидзевского района — площади Первой Пятилетки. Сейчас комплекс засыпан снегом, поэтому группа пенсионеров района собралась собственными силами наводить там порядок. За помощью они обратились к блогеру Василию Рыбакову.

Общественники добыли документ, регламентирующий уборку памятников в Екатеринбурге. Из него следует, что уборка памятников и мемориальных комплексов возможна лишь дважды в году.

В администрации Орджоникидзевского района подтвердили это и сообщили, что сегодня же начнут уборку.

«Регламентирующий уборку мемориальных объектов документ, разработанный городской администрацией, предусматривает такие процедуры дважды в году. На нашем комплексе уборка была в феврале 2017 года, и она будет сегодня. Если будут новые непредвиденные обстоятельства или погодные катаклизмы, то у нас есть волонтеры — школьники, студенты. Мы им помогаем инструментами, а они убирают», — сообщила «URA.RU» Анна Горкунова, начальник отдела по связям со СМИ администрации Орджоникидзевского района.

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Так выглядел комплекс утром 10 января Фото: Василий Рыбаков

Александр Лукманов
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