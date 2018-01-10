19:01 10 января 2018 1

Авторы петиции предполагают, что над псом издевались, взрывая рядом петарды Фото: «ВКонтакте»

В Сети составили петицию в адрес управления Следственного комитета по Свердловской области. Подписавшие просят привлечь к ответственности живодеров, укравших пса и замучивших его до смерти.

«В Екатеринбурге собаку по кличке Рекс украли с дачи местных жителей, привязали его за хвост веревкой и взрывали рядом с ним петарды», — пишет на сайте Сhange.org автор петиции, жительница Санкт-Петербурга Людмила Храмушина. О Рексе заботилась семья в течение семи лет.

«Причина смерти точно неизвестна, возможно, он замерз — собака лежала, закрыв лапами нос, или умерла от остановки сердца, ведь все знают, как собаки боятся взрывов хлопушек», — пишет Людмила Храмушина. Она также же добавила предположения хозяйки Надежды Поливаевой о том, что Рекса привязали веревкой за хвост, когда он был еще живым. «Мы пока точно не знаем, мертвым или живым его привязали. Но если б Рекс был мертвый, зачем его было нужно привязывать. Вокруг него валялись петарды, и, как я думаю, он все-таки был живой, просто, видимо, напоследок поиздевались», — приводятся слова хозяйки в петиции.

На данный момент под петицией подписались почти 70 тысяч россиян. «Я подписываюсь, потому что считаю, что в России давно пора ужесточать наказания за нечеловеческое обращение с животными. Хочу, чтобы виновные были наказаны максимально жестко», — пишет в комментариях пермячка Анастасия Кононова. «Такое преступление нельзя оставлять безнаказанным!!! Поддерживаю Вашу петицию. Подписал!», — добавляет житель Новочеркасска Анатолий Дзюба. «Какое право человек имеет убивать невинных животных. Самое страшное, жестокое, никого не щадящее животное, это сам человек», — считает москвичка Настя Зиновьева.

Напомним, что мертвую собаку, привязанную за хвост веревкой к забору трансформаторной будки, обнаружили жители ЖК «Хрустальногорский». Позже ко всем неравнодушным обратилась хозяйка собаки Надежда Поливаева, она сообщила, что собаку увели с дачи, сломав замок. Перед этим Рекса били, сорвали с него ошейник и взрывали в его миске петарды. Жильцы «Хрустальногорского» поделились с Надеждой информацией, что перед новогодней ночью видели собаку еще живой, но обессилевшей и с окровавленными лапами. Женщина обращалась к охране жилого комплекса, чтобы ей предоставили съемку с камер видеонаблюдения, которая могла бы пролить свет на то, кто стал мучителем Рекса, однако получила отказ.