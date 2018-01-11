Двоих грабителей удалось задержать, третий сбежал
В Перми грабителей, напавших на молодого человека, помогли задержать местные автолюбители. Они устроили погоню за бандитами, сообщает телеграм-канал Mash.
Трое мужчин попросили горожанина по имени Александр вытолкнуть машину из сугроба. В «благодарность» они напали на молодого человека с ножом и начали отбирать сотовый телефон. На помощь жертве грабителей пришли проезжавшие мимо пермяки. На двух машинах они устроили погоню за злоумышленниками. По пути участники погони проследили, куда преступники выкинули нож, и преследовали их, пока не подоспела полиция.