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08 января 2018
08:56  08 января 2018 5

«Не стоит откладывать до весны». Россиянам посоветовали срочно покупать автомобили

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На российском автомобильном рынке ожидается скачок ценФото: depositphotos.com © URA.RU

Автоэксперты рекомендуют россиянам, запланировавшим на 2018 год покупку новой машины, поторопиться с приобретением из-за грядущего роста цен. По оценкам аналитиков, первый ценовой скачок может произойти на автомобильном рынке уже в конце января.

По мнению директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, причиной роста цен на новые авто станет увеличение утилизационного сбора и новые акцизы. После этого автоконцерны внесут коррективы в свою ценовую политику: одни будут повышать цены скачкообразно, другие предпочтут временно сдерживать рост или «разобьют» подорожание на несколько этапов в 2-3 процента.

«Для некоторых моделей издержки производителей повысятся с начала 2018 года на 8-10%. Помимо этого, мы будем наблюдать инфляционное удорожание автомобилей — за год оно составит примерно 5 процентов. Все это будет способствовать дальнейшему повышению цен в течение всего 2018 года», — цитирует Мирошникова «Газета.ру».

Солидарен с Мирошниковым заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. По его мнению, утилизационный сбор в 15-17 процентов никак не отразится только на компаниях, имеющих производство внутри России — они могут воспользоваться государственными субсидиями. Импортерам в наступившем году придется ощутить дополнительную нагрузку, что неизбежно отразится на конечной цене.

«Не стоит откладывать покупку до весны, учитывая озвученный выше планируемый рост цен: количество автомобилей, отгруженных по ценам 2017 года, будет стремительно сокращаться, и, не исключено, что с наступлением весны их может просто не остаться», — добавил Зиновьев.

Сергей Макеев
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