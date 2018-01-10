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10 января 2018
Главные новости Москвы
10:10  10 января 2018 3

Стоимость автомобилей в России снова взлетит. Производители переписывают прайсы

Audi Art Experience в Екатеринбурге, автосалон, ауди, автомобиль
Производители готовятся к увеличению утлилизационного сбора на машиныФото: Александр Кадников © URA.RU

Автопроизводители уже начали переписывать прайсы на автомобили, попадающие на российский авторынок. Первым стал «АвтоВАЗ», за ним «индексацией» занялась и корейская компания KIA, подтягиваются и другие импортеры.

С начала года ряд производителей уже объявили о повышении цен на свою продукцию на 1-3%, сообщают «Ведомости». В том числе «АвтоВАЗ» поднял стоимость товара на 2,5%. Свое решение предприятия автопрома объясняют предполагаемой индексацией утилизационного сбора, инфляцией и ростом транспортного налога.

Эксперты рынка уверены, что в течение года цены на автомобили будут повышаться еще несколько раз. В конечном счете автомобили подорожают на 7-10%, по пессимистичным оценкам, рост может и вовсе составить 13-17%.

Заявление о грядущем подорожании автомобилей на российском рынке звучат с конца прошлого года. Связаны они главным образом с ожиданиями серьезного увеличения размеров утилизационного сбора, который производители будут вынуждены закладывать в цену.

Игорь Чукреев
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