Стоимость автомобилей в России снова взлетит. Производители переписывают прайсы

Автопроизводители уже начали переписывать прайсы на автомобили, попадающие на российский авторынок. Первым стал «АвтоВАЗ», за ним «индексацией» занялась и корейская компания KIA, подтягиваются и другие импортеры.
С начала года ряд производителей уже объявили о повышении цен на свою продукцию на 1-3%, сообщают «Ведомости». В том числе «АвтоВАЗ» поднял стоимость товара на 2,5%. Свое решение предприятия автопрома объясняют предполагаемой индексацией утилизационного сбора, инфляцией и ростом транспортного налога.
Эксперты рынка уверены, что в течение года цены на автомобили будут повышаться еще несколько раз. В конечном счете автомобили подорожают на 7-10%, по пессимистичным оценкам, рост может и вовсе составить 13-17%.
Заявление о грядущем подорожании автомобилей на российском рынке звучат с конца прошлого года. Связаны они главным образом с ожиданиями серьезного увеличения размеров утилизационного сбора, который производители будут вынуждены закладывать в цену.