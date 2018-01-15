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Главные новости Челябинской области
11:04  15 января 2018 2

В Челябинске насмерть сбили на переходе инвалида-попрошайку. ФОТО

Пользователи посчитали, что аварию спровоцировали жалостливые людиФото: «Подслушано ЧМЗ»

На дороге в Челябинске насмерть сбили попрошайку на инвалидной коляске. Страшное ДТП произошло ночью 14 января у пешеходного перехода возле ТРК «Родник» и вызывало бурное обсуждение в Сети.

«Сегодня случилось то, что должно было произойти рано или поздно. Сбили инвалида-колясочника, и судя по луже крови и активным действиям сотрудников СМП внутри кареты, сбили серьезно», — сообщают пользователи в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте». Иллюстрируя пост фотографией места страшной аварии со сгустками крови на асфальте возле пустой инвалидной коляски.

«Жесть!», «Жалко человека», — пишут одни пользователи, «Эмм. сбили…коляска целая абсолютно, или я чего-то не понимаю? вывалился под машину?», «Надеюсь это станет для других попрошаек уроком», — нравоучительно комментируют другие.

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ФОТО: Регион-74, VK

Как уточняют пользователи, инцидент произошел в воскресенье: водитель Renault наехал на инвалида, находившегося на проезжей части. Мужчина вылетел из инвалидной коляски. Прибывшие на место сотрудники скорой принялись оказывать пострадавшему медпомощь, но инвалид скончался на месте. Погибший был попрошайкой. В городской и областной ГИБДД уточнить подробности аварии не удалось, на звонки корреспондента «URA.RU» никто не ответил.

Рита Теркина
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