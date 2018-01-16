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02:26  16 января 2018 0

В Екатеринбурге хозяйка превратила квартиру в свалку мусора с мухами и тараканами. ФОТО

Пенсионерка на полтора года лишила газа весь подъездФОТО: НТВ

В Екатеринбурге хозяйка одной из квартир дома по улице Малышева устроила в своем жилище свалку мусора, в которой расплодились тысячи мух и тараканов.

Судебные приставы пришли в квартиру из-за того, что хозяйка на протяжении полутора лет не пускала к себе сотрудников газовой компании. Разрешение на проникновение пришлось получать через суд. Как выяснилось, женщина заполнила свою квартиру грудой хлама и мусора, по которому ползали тараканы и мухи. Помимо этого, там обитали кошки и собаки.

Квартира завалена хламом и мусором
ФОТО: НТВ

Отмечается, что пробраться к трубам и перекрыть газовый стояк не удалось, так как работать сварочными аппаратами в квартире небезопасно. В любой момент гора мусора может загореться, передает НТВ.

В управляющей компании заявили, что теперь могут через суд потребовать от администрации района привести квартиру, которая принадлежит муниципалитету, в надлежащее санитарное состояние. Жильцам отключенного от газа подъезда придется потерпеть еще около месяца.

Александр Черноскутов
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