В Екатеринбурге хозяйка одной из квартир дома по улице Малышева устроила в своем жилище свалку мусора, в которой расплодились тысячи мух и тараканов.
Судебные приставы пришли в квартиру из-за того, что хозяйка на протяжении полутора лет не пускала к себе сотрудников газовой компании. Разрешение на проникновение пришлось получать через суд. Как выяснилось, женщина заполнила свою квартиру грудой хлама и мусора, по которому ползали тараканы и мухи. Помимо этого, там обитали кошки и собаки.
Отмечается, что пробраться к трубам и перекрыть газовый стояк не удалось, так как работать сварочными аппаратами в квартире небезопасно. В любой момент гора мусора может загореться, передает НТВ.
В управляющей компании заявили, что теперь могут через суд потребовать от администрации района привести квартиру, которая принадлежит муниципалитету, в надлежащее санитарное состояние. Жильцам отключенного от газа подъезда придется потерпеть еще около месяца.