Собаку сбросили с большой высоты
В Каменске-Уральском живодеры сбросили с крыши высотки трехмесячного щенка. Пес ударился о подъездное крыльцо и погиб.
«Мы ищем виновных, опрашиваем жильцов и свидетелей происшествия. Случай, конечно, недопустимый. Нельзя так с животными. Тем более рядом детская площадка. По предварительным данным, у собаки не было хозяев, это был дворовый щенок», — рассказал «URA.RU» собеседник в городской полиции.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные взорвали собаку петардами. Животное несколько дней умирало во дворе ЖК «Хрустальногорский», но никто из жильцов не обращал на него внимания.
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Пес погиб рядом с детской площадкой