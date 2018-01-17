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17 января 2018
16 января 2018
15 января 2018
03:41  17 января 2018 0

Челябинская модель обвинила фотографа в шантаже и домогательствах

Фотограф шантажировал девушку ее откровенными снимкамиФото: pixabay.com

Модель из Челябинска обвинила местного фотографа в том, что он принуждает ее к половой связи, угрожая разослать ее интимные фотографии друзьям. Об этом девушка рассказала администрации сообщества «ТФП Фотографы Модели Челябинск», а та оповестила о случившемся остальных участников группы.

Модель рассказала, несколько лет назад провела съемку с неким Виктором, после чего он предложил девушке сделать несколько фото в стиле «ню» (без одежды). Та отказалась. Через пару лет фотограф увидел в Сети снимки девушки именно в этом стиле, но сделанные другим мастером. Он связался с моделью и якобы пообещал разослать эти фото ее друзьям и знакомым. Девушка не восприняла угрозу всерьез и заблокировала обидчика.

Шантажист сначала пытался просто намекнуть на интимную близость
Фото: скриншот переписки фотографа и модели, «ТФП Фотографы Модели Челябинск»

Еще через год, а именно на прошлой неделе, модели снова начали поступать сообщения с угрозами, но уже с фейковой страницы. В этот раз она решила выяснить, что Виктор хочет взамен. Оказалось, обидчивому челябинцу было достаточно все той же съемки в стиле «ню» и интимной связи. Словам девушки о том, что его шантажом могут заинтересоваться в правоохранительных органах, мужчина не поверил. Пострадавшая сделала скриншоты переписки и отправилась в полицию, где написала на обидчика заявление.

Администрация сообщества, в котором была опубликована история челябинской модели, сообщила, что в полиции заявление девушки уже приняли. Также администрация «ВКонтакте» уверила пострадавшую, что сможет восстановить все сообщения, удаленные Виктором, чтобы предоставить органам полную картину происшествия. Связаться с фотографом, обвиняемым в домогательствах, на момент публикации новости не удалось.

Наталья Полетавкина
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