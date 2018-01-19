Жители Серова раскритиковали сотрудницу Серовского лесничества за ее речь в интервью местному телеканалу. Во время беседы с репортером женщина постоянно использовала выражение «в натуре».
Журналисты программы «День города» телеканала «ОТВ Серов» подготовили сюжет об итогах работы школьного лесничества в селе Филькино. Главный специалист Серовского лесничества Светлана Новоселова в разговоре с журналистом эмоционально рассказала о работе с детьми.
«Первые наши шаги были просто азами. Мы садились с детьми, собирали литературу, искали гербарий, семена, шишки. Ну, чтобы дети, в натуре, знали, какие шишки относятся к сосне, какие к ели, какие к кедру», — поделился специалист. Серовчан такое выражение в информационном сюжете смутило.
«Позор управлению образования!» — написала Ольга Перфилова. «Смешно», — отметила Светлана Кухарюк. «Что имелось в виду, не надо объяснять — все понятно, оговорился человек. Просто надо было учесть этот момент при монтаже», — обратился к авторам материала Сергей Мельник. Получить оперативный комментарий руководства Серовского лесничества не удалось.
Речь чиновницы с 38-й секунды