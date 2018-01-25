02:57 25 января 2018 0

Из-за взрывной волны были частично разрушены стены подъезда, двери и лифт Фото: «Оперативные Ночные Новости»

В ночь на 25 января в Кировском районе Екатеринбурга прогремел взрыв, в результате которого по меньшей мере пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.

О взрыве в одной из девятиэтажек города редакции «URA.RU» рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На 8 этаже дома, в коридоре, местный житель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел в тамбур, чтобы покурить. Там находились два газовых баллона по 5 литров каждый. Скорее всего, с одного из них произошла утечка», — сообщил Горелых.

Взрыв, по его словам, произошел около 00:20 по местному времени. «Раздался мощный хлопок, сдетонировал и второй баллон. В результате взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт», — подчеркнул собеседник, добавив, что хозяин баллонов остался жив. Ему оказали первую помощь врачи прибывшей на место происшествия кареты скорой помощи.

Из-за взрывной волны были повреждены стены на нескольких этажах, выбиты стекла из окон на лестничных пролетах. Кроме того, оборвался трос лифта, рухнувшего в шахту, сообщают «Ночные Новости». В целях безопасности из жилого здания было эвакуировано порядка 40 человек, заявил Горелых. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции №3 УМВД по Екатеринбургу, а также сотрудники регионального МЧС.

В компании «Екатеринбурггаз» сообщили, что в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.