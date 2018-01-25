22:16 25 января 2018 3

Ксения Собчак рассказала о своих спонсорах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ксения Собчак рассказала, что спонсоры готовы вложить в ее кампанию порядка 140 млн рублей. Кто конкретно готов предоставить эти деньги, она раскрывать не стала.

По словам телеведущей, в ее распоряжении есть 7-8 крупных спонсоров. «Это либо мои близкие друзья — среди них есть люди, с которыми я семейно дружу очень много лет, либо люди, которые разделяют мои ценности и решили помочь», — рассказала она изданию The Bell. Некоторые из них могут «открыться» общественности после регистрации Собчак. По данным источника издания, одним из спонсоров стал владелец журнала Forbes Александр Федотов. К нему могут присоединиться Михаил Прохоров и Михаил Фридман.

По данным ЦИК, на сегодняшний день на избирательном счете Ксении Собчак хранятся 80,5 млн рублей. Из них 19 млн рублей она называет своими личными средствами. Оставшаяся сумма поступит на счет после регистрации Собчак в качестве кандидата в президенты — сама она пообещала предоставить ЦИК необходимые подписи 30 января.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры. В начале февраля она также планирует поездку в США, где намерена рассказать о «поставторитарном будущем» России.