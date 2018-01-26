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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:10  26 января 2018 2

Уральцы пожаловались на заплесневевшие окна и холод в детской больнице. ФОТО

На окнах плесень, изнутри изморозьФото: соцсети

Жители Нижнего Тагила обратили внимание на заплесневевшие пластиковые окна в детской городской больнице. Также горожане сообщают о низкой температуре в лечебном заведении.

«В палате дубак и повышенная морозность», — сообщил в соцсетях Михаил Беннер, у которого в больнице лежит ребенок. Уральцы в комментариях заметили, что причина плесени и холода в палате заключается в неправильной установке окон. Также горожане считают, что черная плесень опасна для детей. В пресс-службе областного минздрава пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Лед изнутри окна Фото: соцсети

Данил Бардин
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