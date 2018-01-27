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27 января 2018
09:54  27 января 2018 1

В Германии сравнили санкции против России с мертвой лошадью

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В Германии считают, что ограничения против России вредят немецкому бизнесуФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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За отмену антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, выступили премьер-министры двух германских земель — Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Они считают, что ограничения против России вредят немецкому бизнесу.

Так, глава кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов сравнил санкции против России с мертвой лошадью, на которой не получится далеко уехать. При помощи «символической политики», за которую расплачиваются немецкие фирмы, не решить проблему на Украине, добавил он, отмечает Nation News.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф, в свою очередь, заявил о необходимости единого курса восточногерманских земель в отношении санкций против РФ, передает RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Наталья Володина
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