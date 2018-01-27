В Германии сравнили санкции против России с мертвой лошадью

В Германии считают, что ограничения против России вредят немецкому бизнесу
За отмену антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, выступили премьер-министры двух германских земель — Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Они считают, что ограничения против России вредят немецкому бизнесу.
Так, глава кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов сравнил санкции против России с мертвой лошадью, на которой не получится далеко уехать. При помощи «символической политики», за которую расплачиваются немецкие фирмы, не решить проблему на Украине, добавил он, отмечает Nation News.
Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф, в свою очередь, заявил о необходимости единого курса восточногерманских земель в отношении санкций против РФ, передает RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.