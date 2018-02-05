Крематорий Магнитогорска обвинили во вредных выбросах

Природоохранная прокуратура Магнитогорска обратилась в суд против ООО фирмы «ДОЛГ», под контролем которой в Магнитогорске функционирует крематорий. В работе крематория обнаружены серьезные нарушения. По данным прокуратуры, из-за деятельности крематория в воздух попадают вредные вещества.
В нарушение законодательства у фирмы «ДОЛГ» отсутствуют проект, в котором указаны нормы допустимых выбросов, и само разрешение на выброс в воздух загрязняющих веществ, как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Гражданское дело направлено в территориальный отдел министерства экологии. В результате разбирательств прокуратура требует признать деятельность фирмы «ДОЛГ» незаконной и обязать фирму устранить нарушения в течение шесть месяцев.