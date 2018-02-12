На Южном Урале девушка пропала по дороге из Златоуста в Челябинск

11:52 12 февраля 2018 0

Пропавшая девушка работала в Златоусте и направлялась домой в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном Урале третий день ищут 18-летнюю девушку, которая работала в детском лагере в Златоусте и исчезла по пути домой в областной центр. Последний раз челябинку видели в Миассе.

Пропавшая Ульяна Чаплинская 9 февраля выехала из Златоуста и сначала направилась в Миасс к подруге, а после позвонила матери и сообщила, что едет на вокзал в Челябинск. После этого с девушкой связаться не удалось, сообщает портал «Доступ». Родные Ульяны Чаплинской до сих пор ничего не знают о ее местонахождении. Мать девушки написала заявление о пропаже дочери в отдел полиции Металлургического района Челябинска.

18-летнюю девушку ищут уже три дня Фото: портал «Доступ»

Приметы пропавшей — рост 162 сантиметра, плотное телосложение, на запястье правой руки татуировка в виде знака бесконечности. Всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию или по указанному в ориентировке телефону.