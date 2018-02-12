16:12 12 февраля 2018 1

Алексей Ягудин ответил на завистливую критику американки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал высказывание фигуристки Эшли Вагнер из США, которая раскритиковала россиянку Алину Загитову. Он напомнил, что американка сейчас дома и не выступает на Олимпиаде.

«Всегда найдутся люди, которым нравится или не нравится то или иное катание. Но Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей. И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов», — цитирует Ягудина RT.

Олимпийский чемпион ответил фигуристке-одиночнице Вагнер: «Где сейчас она? Дома, в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх».

Вагнер ранее резко высказалась в Twitter в отношении произвольной программы в командных соревнованиях коллеги из Ижевска, 15-летней Алины Загитовой. Ее недовольство вызвала стратегия проката юной чемпионки Европы, писали «Дни.ру».

Как ранее писало «URA.RU», Россия досрочно заняла второе место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Успех команде принесла Загитова. Она выступила под музыку из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Ее выступление смотрели стоя итальянская и японская сборная. Результат — 158,08 балла, победа в женской части соревнований и второе место в командном зачете.