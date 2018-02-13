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Главные новости Челябинской области
14:58  13 февраля 2018 1

Минэкологии Челябинской области реформируют. Об этом уже заявили официально

Заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу строительства Томинского ГОК. Челябинск, сушков сергей, курятников виталий
Виталий Курятников, (слева, Росприроднадзор) и вице-губернатор Сергей Сушков (справа) не будут дублировать друг другаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области готовят новую структуру регионального министерства экологии. Об этом 13 февраля на заседании коллегии управления Росприроднадзора по региону заявил вице-губернатор Сергей Сушков. По его словам, министерство в том виде, в котором существует сейчас, недостаточно эффективно.

Ранее ставился вопрос о преобразовании министерства в главное управление, но потом, когда минэкологии стал курировать Сергей Сушков, решили ведомство сохранить, но изменить его структуру. Так, часть полномочий, связанных с охотнадзором, могут передать в минсельхоз области. Кроме того, планируется перераспределить обязанности внутри министерства, полностью поменять структуру. Министерство будет работать таким образом, чтобы его контрольно-надзорные функции не пересекались с функциями Росприроднадзора. Это, как считают в правительстве, должно сделать работу органа исполнительной власти более эффективной.

Публичное признание необходимости сотрудничества области с федеральными структурами означает, что конфликтов, подобных тем, что были при вице-губернаторе Олеге Климове, больше не будет. Сергей Сушков и исполняющая обязанности министра экологии Яна Куприкова подтвердили, что в самом министерстве будут кадровые изменения. По информации «URA.RU», уйдут в отставку два замминистра, а первый заместитель министра Ирина Харина свой пост сохранит. Яна Куприкова займет ставку одного из замов.

Должность министра экологии региона стала вакантной после того, как ушла в отставку Ирина Гладкова. Идут согласования по новому руководителю, назначение его состоится в марте. Среди кандидатов называют сотрудника Южно-Уральской промышленной палаты Андрея Минченко и декана факультета экологии Челябинского госуниверситета Сергея Лихачева. На пост министра хотят назначить человека, не связанного с промышленными группами. Собеседование с кандидатами проводит губернатор Борис Дубровский.

Альбина Золотухина
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