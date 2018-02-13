Пермский губернатор побывал на предприятиях Соликамска. Горожанам обещают новые рабочие места

19:40 13 февраля 2018 0

Решетников проинспектировал ключевые заводы Соликамска Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня, 13 февраля, побывал с визитом на предприятиях Соликамска. На «Соликамском магниевом завод» (СМЗ) он оценил ход реализации проекта по запуску нового производства, занимающегося разделением редкоземельных металлов.

На встрече глава региона обсудил с руководством СМЗ дальнейшую краевую поддержку предприятия, которая бы поспособствовала снижению себестоимости продукции. Помимо этого рассматриваются варианты создания условий для увеличения добавленной стоимости продукции.

«Соликамский магниевый завод — это предприятия с огромной историей. Так как завод производит сырье, есть возможность производить из сырья больше продукции, создавать большую добавленную стоимость. Властям очень важно чтобы новые производства создавались именно на территории Пермского края, где есть необходимые кадры, технологии», — приводит слова Решетникова пресс-служба губернатора.

Он также отметил, что в Соликамске продолжаются развиваться и другие предприятия. В частности, «Завод металлических изделий», созданный в 2000 году. Сегодня на предприятии трудятся свыше 300 сотрудников, а широкий ассортимент выпускаемой продукции поставляется не только в другие российские регионы, но и за рубеж. В августе на предприятии запланирован запуск нового цеха. Таким образом число рабочих увеличится еще на 40-50 человек.